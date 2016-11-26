【大成報記者張秦華／彰化縣報導】時序邁入歲末寒冬，高鐵彰化站為善盡企業社會責任，特別於各大醫療院所血荒情況較為嚴重之際，在今(25)日上午9點半至下午4點，舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。除號召高鐵員工熱情挽袖捐血外，更邀請旅客及熱心民眾一同加入快樂捐血人的行列。一大早就來搶頭香、第一位報名捐血的是家住田中的張先生，平日務農的張先生說，在網路上看到高鐵彰化站今日有捐血活動，特地抽空來捐血。高鐵彰化站員工也紛紛嚮應捐血活動，車站的機電工程師蕭俊欽，利用休息時間挽起袖子、捐熱血，蕭俊欽說平常就有固定捐血的習慣，至今已捐血超過五十次，他感性地說：「捐血助人的感覺，真好！」為感謝捐血人的熱情參與，高鐵彰化站特別贈送精美的「多功能便利筆記本」乙本，內含五彩標籤紙、留言便利貼以及質樸的環保紙、筆，設計兼具實用、美觀與質感，讓捐血人在每次使用的時候，都能留下充滿愛心的回憶。高鐵彰化站長邱奕貴表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年推出以來，今年已邁入第五年，累計至2015年止，已有2千多人熱情參與，共募集到近2千5百袋熱血，幫助無數傷患挽救寶貴生命；而彰化車站今年第一次辦理捐血活動，讓彰化地區有心助人的熱血民眾，可就近前往捐血，幫助更多有需要的人。臺灣高鐵將持續推動社會公益活動，讓時速三百的高鐵列車，不僅只有速度，更加傳遞愛的溫度。