復興航空疑涉內線交易案，台北地檢署25日再次發動搜索，並約談興航董座林明昇、國產集團總裁林孝信以及林孝信弟媳林鄭珊珊等12人到案，晚間陸續移送北檢，林明昇轉列被告，林孝信以及國產集團副總徐蘭英請回，而林鄭珊珊500萬交保、易飛網旅行社董事長周育蔚100萬交保，其餘檢方還在漏夜偵辦中。

檢調經過連日分析比對，發現有數人於21日當天大賣興航股票，加上林孝信24日受訪時說，弟媳因為市場消息混亂，也「跟著大家賣」了800張股票，事後已經臭罵她一頓。

但檢調懷疑林家有人涉及內線交易，25日兵分7路搜索興航總公司等7處，並約談林明昇及其父親林孝信等12人到案，晚間訊後將林明昇轉列詐欺罪被告，與林孝信雙雙移送北檢複訊。

偵訊約7小時後，於晚上11時50分將林孝信訊後請回，而林鄭珊珊則以500萬交保，特別的是易飛網旅行社董事長周育蔚也捲入這起案件，訊後以100萬交保。