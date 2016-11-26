新北市泰山區發生幼兒園不當體罰孩童！有網友在臉書「爆料公社」發文並上傳2段影片，指出這所幼兒園將孩童關在門外吹冷風，其中一名小朋友跪在地上，嚇得嚎啕大哭，引起網路上一片撻伐，園長事後發現事情鬧大，趕緊出面道歉甚至痛哭下跪。

據了解，這間幼兒園營業多年，附近家長為了就近接送方便，都會把小孩送到這裡就讀，但卻常發生幼兒園老師對孩童有粗暴行為或是體罰，甚至有孩童獨自溜到社區中庭玩耍，幼兒園卻渾然不知的狀況，不少家長因此不敢繼續讓孩子就讀。

體罰影片上傳臉書後引起網友痛批「沒愛心就不要開幼兒園」、「這是幼兒園還是虐兒園呀」、「老師是有病嗎」，該幼兒園園長發現事情鬧大，25日出面受訪時道歉並表示有與家長解釋過，家長也可以接受，而且孩童不是獨自一人被關在戶外。

一名男童的母親出面氣憤說，幼兒園完全沒有告訴家長這些事情，自己是透過友人在網路上看到轉達，讓她相當痛心，詢問幼兒園時只得到「喔！你知道了喔！」這樣的回答，痛批園方「只會道歉，卻不會改善」。

而另一名自稱影片中女童媽媽的家長則是出面替園長緩頰，表示自己偶爾也會處罰小孩，覺得很正常，但被問到知不知道女兒被關在外面時，這名家長竟發怒說：「哪有關在外面這回事」，看見園長痛哭下跪時，又再次暴走怒嗆媒體「你們還要拍多久？人家哭了你們還要拍，收，全部都給我撤。」事後卻有鄰居出面爆料指出，這名女子不是家長，而是園長的女兒。

對此，教育局表示這件幼兒園之前沒有違規事項紀錄，本局將派員到園稽查了解詳情，並請園方對於不當管教事件提具調查報告，倘若發現確有此事會令其限期改善，若未改善將會對負責人處以新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰，並得按次處罰，情節重大者會要求減少招收或停止招收學生。