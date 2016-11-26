新浪美股訊 日期:25日晚CNBC稱，摩根大通前首席股票策略師湯姆-李（Tom Lee）在給客戶的一份報告中表示，特朗普的總統任期內美股可能迎來大牛市，堪比艾森豪威爾和里根執政后出現的美國歷史上持續時間最長的兩輪牛市。

現任Fundstrat Global Advisors研究主管的李表示：「值得注意的是，歷史上持續時間最長的兩輪牛市出現在1953-1974年和1982-1999年，都是在共和黨『革命』后發生的。」

李將特朗普與美國歷史上這兩位共和黨總統做了比較：艾森豪威爾執政時期也曾大興基建，如今美國的高速公路體系還是艾森豪威爾時代的遺產；里根政府主張減稅和放鬆監管，而這也類似特朗普承諾要做的事情。

市場對特朗普當選普遍反應積極。自11月8日以來，標普500指數已累計上漲3%，納指和道指均上漲約4%，道指更是首次突破19000點。

在這種時刻，李敦促投資者要保持「逆勢」。「這意味著不要做跟風交易。關注那些過去七年落後的板塊，包括能源、基礎材料、礦業、鋼鐵、通訊設備、工業和技術，」避免「擁擠交易」，比如醫療保健和消費類周期股。

他還指出，雖然大選后金融股已大幅上漲，但該板塊過去七年表現一直落後大市，所以仍有可能在未來五到六年跑贏大市。