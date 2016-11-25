成龍改口 49億遺產留給他NOWnews今日新聞 (2016-11-26 00:00)
曾經說要將身後98億財產「裸捐」出來的成龍，近日受訪卻突然改口，大讚兒子房祖名現在生活低調，又努力寫歌，無論台前幕後都虛心學習，將來一定能成為娛樂圈的新力量，因此決定留一半的遺產給他。
成龍日前接受大陸媒體訪問，提到自己的財產時，表示已經不會裸捐了，而且早就默默地將一半遺產，也就是49億台幣，轉到一個基金會裡，他說：「未來當房祖名到某個歲數，基金會便會每月提領一筆金額的錢給房祖名，讓房祖名餓不死，但想一次全拿也不可能。」
成龍還透露有對房祖名說：「如果這十幾年裏，你有很大的本事，我會把整個（財產）都交給你管。但如果你是富二代的那種心態，就一毛錢也拿不到…我只有一個兒子，不幫你幫誰啊？可以幫就幫吧。」果然天下父母心。
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