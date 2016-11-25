▲潘瑋柏（右）牽楊丞琳手被反嗆「放尊重一點！」。（圖／翻攝潘瑋柏臉書，2016.11.25）

楊丞琳和潘瑋柏因《不良笑花》建立深厚友誼，兩人感情好到時常鬥嘴，笑翻粉絲。昨（25）日楊丞琳臉書PO文，放話叫潘瑋柏「放尊重一點」，要對方意識她是有男友的人，但潘瑋柏則轉發回嗆「我現在找律師，你等著！」，互動超爆笑。

楊丞琳稍早在臉書秀一張合照，照片中是楊丞琳、潘瑋柏、陳妍希與其他三位友人的合影，只見楊丞琳與潘瑋柏手牽手，但楊的表情似乎非常不悅，並寫道「麻煩這位男明星放尊重一點！！！」，而潘瑋柏卻是秒轉發回嗆「我要抽手，妳不放手，居然還反過來汙蔑我？！ 我現在找律師，妳等著！」，兩人互動笑歪粉絲。

▲楊丞琳（左圖）發文要潘瑋柏「放尊重」，引發爆笑 。（圖／翻攝楊丞琳、潘瑋柏 臉書，2016.11.25）

隨後楊丞琳又發新文，並附上潘瑋柏照片寫道「侵犯我的男明星，堅持要護送我回家...」，但潘明明就在楊身旁，卻又立馬轉發寫道「妳叫啊，叫破喉嚨也沒人聽得到」，見兩人幼稚的舉動，讓粉絲笑翻留言說道「怎麼感覺你們在曬恩愛」、「你們好好笑」。

▲楊丞琳（左圖）與潘瑋柏一天發兩篇文鬥嘴。（圖／翻攝楊丞琳、潘瑋柏 臉書，2016.11.25）