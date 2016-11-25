▲台灣粉絲在黃景瑜24歲生日的時候，集資買下捷運燈箱及公車廣告應援。（圖／寶紘國際提供，2016.11.25）

出演大陸BL網路劇《上癮》走紅的黃景瑜，在片中和許魏洲飾演一對同志愛侶，劇中甜膩對話和激情親熱戲碼閃瞎上萬人，讓黃景瑜就此爆紅，戲約不斷，人氣延燒到台灣。台灣的粉絲趁他24歲生日，豪買捷運燈箱外加10輛公車廣告替他慶生，看來「顧海」已經聽到台灣粉絲的呼喚，準備登台報恩！

黃景瑜將於12／11來到台灣與粉絲們見面，《黃景瑜 2016瑜你同行 亞洲巡迴粉絲見面會》將是首度非韓國藝人來台舉辦最具規模的見面會。因為之前曾在泰國潑水節和天后張惠妹合唱《我只在乎你》和《我要快樂》等曲目，讓粉絲期待黃景瑜這次是否會再選唱台灣歌手的經典情歌？亦或是專程為台灣粉絲準備別出心裁的橋段。目前主辦單位尚未公布有關見面會的詳細內容，黃景瑜也趁機吊粉絲胃口：「會跟粉絲有近距離的互動，為了演出要保密，我一定會帶給大家驚喜的！」另外，他也透露自己愛吃烤肉，有空的話一定要嘗嘗台灣的烤肉。

▲黃景瑜臉蛋俊俏身材好，從事平面模特出道。（圖／翻攝自網路，2016.11.25）

▲黃景瑜今年到法國拍攝個人慈善寫真集《澤海鯨魚》。（圖／寶紘國際提供，2016.11.25）