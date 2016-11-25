台粉砸錢應援 黃景瑜12／11跨海來報恩NOWnews今日新聞 (2016-11-26 00:00)
出演大陸BL網路劇《上癮》走紅的黃景瑜，在片中和許魏洲飾演一對同志愛侶，劇中甜膩對話和激情親熱戲碼閃瞎上萬人，讓黃景瑜就此爆紅，戲約不斷，人氣延燒到台灣。台灣的粉絲趁他24歲生日，豪買捷運燈箱外加10輛公車廣告替他慶生，看來「顧海」已經聽到台灣粉絲的呼喚，準備登台報恩！
黃景瑜將於12／11來到台灣與粉絲們見面，《黃景瑜 2016瑜你同行 亞洲巡迴粉絲見面會》將是首度非韓國藝人來台舉辦最具規模的見面會。因為之前曾在泰國潑水節和天后張惠妹合唱《我只在乎你》和《我要快樂》等曲目，讓粉絲期待黃景瑜這次是否會再選唱台灣歌手的經典情歌？亦或是專程為台灣粉絲準備別出心裁的橋段。目前主辦單位尚未公布有關見面會的詳細內容，黃景瑜也趁機吊粉絲胃口：「會跟粉絲有近距離的互動，為了演出要保密，我一定會帶給大家驚喜的！」另外，他也透露自己愛吃烤肉，有空的話一定要嘗嘗台灣的烤肉。
▲黃景瑜今年到法國拍攝個人慈善寫真集《澤海鯨魚》。（圖／寶紘國際提供，2016.11.25）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【美國Ju Ju Be媽咪包】BeRightBack手提/後背輕便型媽媽包-
- Genny Iervolino牛皮皮包
- 【藝森珠寶】緬甸天然翡翠A貨(玻璃種放光花開富貴墜子 F198
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨紫羅蘭翡翠手鐲(G1-31)
- 【CITIZEN GENTS】鈦金屬光動能衛星對時錶款(CC1086-50E)
- BURBERRY HORSEFERRY 牛皮滾邊釦式長夾(紅色)
- 豪山H-1275Z屋外大廈型自然排氣熱水器(12L)
- PLAYBOY- Camouflage 越野迷彩兔系列 中翻短夾-迷彩黑
- Michael Kors Parker 晶鑽三眼計時女錶MK6403-紫x玫塊金/32
- 【KMK鈦鍺精品】黑夜白雪(精密陶瓷+磁鍺健康手鍊-細款)
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
弟弟遭歹徒打傷 江蕙也在場被挾持【中央社】
史上最純情「床戲」 女模讚田亞霍「好強」【NOWnews今日新聞】
傅達仁3個月沒吃飯 求尊嚴安樂死意志堅【NOWnews今日新聞】
方馨幸福再婚 女兒心碎「看報才知道」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》