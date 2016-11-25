▲辛龍上余天主持《王牌雙響炮》。（圖／民視，2016.11.25）

辛龍日前上余天主持的《王牌雙響炮》，分享把妹必勝絕招，使出《太陽的後裔》裡宋仲基幫宋慧喬綁鞋帶的浪漫招式，卻慘被眾人吐槽已經是老梗，狂虧應該不是因為這樣就追到老婆劉真吧？讓他在台上一臉囧樣。

除了貼心綁鞋到的招數，把妹用眼神放電也很重要，同樣都是小眼睛的蔡佳麟和辛龍，在現場比起眼睛大小，只見兩人拚命的把眼睛撐大，但還是被眾人嘲笑眼睛小，最後由眼睛大「一點點」的辛龍勝出，可愛鬥爭的模樣，逗得主持人余天笑說以後辛龍要常來才行。

▲辛龍（左）公開把妹必勝絕招，慘被質疑怎麼可能這樣追到老婆劉真。（圖／民視，2016.11.25）

而隨著季節更替，為了讓觀眾有冬天的感覺，余天特地穿著一身雪白毛絨大衣，主持搭檔侯怡君大贊是韓國帥大叔，一旁的辛龍卻吐槽根本是一頭北極熊，笑翻眾人。

▲辛龍（右）搞笑和蔡佳麟比眼睛大小。（圖／民視，2016.11.25）

▲余天（左）被侯怡君讚是時尚帥大叔，辛龍卻虧根本北極熊。（圖／民視，2016.11.25）