辛龍一招追到劉真 慘被吐槽老梗臉囧囧NOWnews今日新聞 (2016-11-26 00:00)
辛龍日前上余天主持的《王牌雙響炮》，分享把妹必勝絕招，使出《太陽的後裔》裡宋仲基幫宋慧喬綁鞋帶的浪漫招式，卻慘被眾人吐槽已經是老梗，狂虧應該不是因為這樣就追到老婆劉真吧？讓他在台上一臉囧樣。
除了貼心綁鞋到的招數，把妹用眼神放電也很重要，同樣都是小眼睛的蔡佳麟和辛龍，在現場比起眼睛大小，只見兩人拚命的把眼睛撐大，但還是被眾人嘲笑眼睛小，最後由眼睛大「一點點」的辛龍勝出，可愛鬥爭的模樣，逗得主持人余天笑說以後辛龍要常來才行。
而隨著季節更替，為了讓觀眾有冬天的感覺，余天特地穿著一身雪白毛絨大衣，主持搭檔侯怡君大贊是韓國帥大叔，一旁的辛龍卻吐槽根本是一頭北極熊，笑翻眾人。
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