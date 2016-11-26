▲吳心緹明日將參加英雄聯盟明星賽，大方表示自己已經是老手。（圖／翻攝自吳心緹臉書，2016.11.25）

吳心緹今（26）日將參加英雄聯盟明星賽，她表示雖然很緊張，不過自己早就不是新手，當大家一窩蜂在玩時她就跟上熱潮了，還開心的說：「因為朋友們都比我厲害很多，所以我通常走下路，但中路自己扛也沒什麼問題啦！」似乎已胸有成竹。對於要重現湘琴，她也大方的表示，希望能讓大家看看不一樣的《惡作劇之吻》。

吳心緹平常也會靠打電動舒壓，還爆料自己不是走文靜路線，打到激動時也會像一般人一樣大吼大叫。曾經在家裡因為叫的太大聲，連爸爸都跑來關心「是不是怎麼了？」讓弟弟只能笑著解釋她只是在打電動。

▲吳心緹透露自己也會靠打電動舒壓，最喜歡用的角色是法洛士和拉克斯。（圖／翻攝自吳心緹臉書，2016.11.25）

最近吳心緹也和李玉璽一起演出《惡作劇之吻》，被問到會不會害怕拿去和林依晨比較，她則笑著說：「這部戲是很多人的童年，我知道一定會被比較，不過還是想讓大家看看吳心緹版本的惡作劇之吻！」她還加碼透露每次和李玉璽一起在片場，就會因為太吵而被要求分開，「只要我們一起出現，工作人員就會要我們離遠一點，因為真的太吵了！」