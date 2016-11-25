哥倫比亞政府在兩個月前，和最大的游擊隊「哥倫比亞革命軍」達成和平協議，卻在公民投票意外被推翻。經過1個多月的努力，雙方針對修正後的協議文達成共識



==簽字現場來賓==

...是的 我們辦得到....



在現場一陣歡聲雷動的掌聲中，哥倫比亞革命軍領袖隆多尼歐，與哥倫比亞總統桑托斯，先後在協議文件上簽字。許多在場外看大螢幕轉播的民眾，也抱以熱烈的掌聲。



==哥倫比亞總統 桑托斯==

我們成功終結了與FARC的武裝衝突

打好基礎建立穩定與長久的和平

讓停火更進一步地擴大與深化



FARC是哥倫比亞境內最大的反政府游擊隊，全名為哥倫比亞革命軍，和政府軍斷斷續續打了超過半世紀的內戰。



幾十年的衝突造成幾萬人死亡或失蹤，數百萬民眾流離失所。過去4年在古巴等國斡旋之下，現任總統桑托斯的政府9月底，和游擊隊達成和平協議，卻在10月2號的公投意外被推翻，但桑托斯也因積極終結內戰，獲得今年的諾貝爾和平獎。



修正後的協議納入一些反對派的主張，包括游擊隊交出財產，來補償內戰的受害者，充分揭露毒品的產銷訊息供政府銷毀等等。面對長年來協助哥國政府掃毒的美國，即將由素人從政的川普入主白宮，哥倫比亞也有一些期待。



==哥倫比亞革命軍領袖 隆多尼歐==

我們祝賀川普先生當選美國總統

也期望他的新政府可以扮演重要角色

嘉惠世界和平與美洲大陸的人民



但任內大力掃蕩游擊隊、目前是反對黨領袖的前總統烏里貝，痛批桑托斯政府不敢把新協議交付公投，違反民主原則。



==哥倫比亞反對黨參議員 烏里貝==

試想 如果對FARC如此的寬容

那麼以後要如何對付其他反抗勢力

要如何對付民族解放軍ELN游擊隊

還有其他3500個犯罪組織

以及17萬公頃的毒品生產基地



反對黨揚言除了投下反對票，也要求再次把新協議交付公投，但執政黨在國會有絕對多數，因此最快在下星期，新的和平協議就能獲得批准生效。



記者 綜合報導