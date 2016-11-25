中國掀起網購革命，今年雙11購物狂歡，阿里巴巴電商平台，單日營業額創新高，突破1200億人民幣，達到5600多億台幣，這股網購熱潮，讓網拍模特兒不夠，模特學校應運而生



中國網購市場潛力無窮，雙11業績再創高峰，為網拍模特兒創造了嶄新商機，



==網拍攝影師==

表情豐富一點 不要這麼苦啊 知道沒有



武漢這所模特兒學校，不少年輕女孩躍躍欲試，從化妝到擺pose，每個細節都得接受魔鬼訓練。



==網拍模特兒受訓學員 周榮==

我之前在公司當文員

大家都覺得我長得挺高 挺漂亮的

他們覺得我不做模特兒比較可惜



除了鎂光燈的誘惑，月薪三萬到五萬人民幣，也是網拍模特兒吸引年輕女孩趨之若騖的主因，不過除了身材和臉蛋，吃這一行飯，性格也很重要。



==模特兒訓練業者 朱天書==

你的性格肯定是不能好逸惡勞的

或者是性格特別內向的

這樣的女生是不適合從事這一行的

因為它畢竟屬於表演



這一天機會來了，淘寶網拍業者來挑模特兒。



==淘寶網拍業者 江先生==

我的衣服是韓版的風格

要甜美 清純一點



根據阿里巴巴研究機構的統計，中國網拍模特人數在30萬到50萬人之間，隨著電子商務蓬勃發展，網拍模特兒的需求將與日遽增。



而從消費結構來看，中國廣大六億鄉村人口，也是今年雙11再創佳績的功臣。為了克服偏遠鄉村，最後一哩路的配送難題，中國網購業者京東商城今年特別推出30架無人機隊，分別在北京，江蘇宿遷，陝西和四川等定點，推出無人機直線送貨服務



==京東商城資深工程師 張修==

它能夠比傳統 比方說快遞員開車或騎車這種方式

會節省大概一半以上的時間



京東目前規劃了30多條經核准路線，每趟配送載貨重量最高可達15公斤，飛行距離為10公里，最高時速可達100公里。有了無人機的支援，現在鄉村地區也能輕鬆實現當天訂貨當天送達的目標，住在宿遷郊區村莊的馬先生，就對這項服務相當滿意。



==網購消費者 馬先生==

以前買呢 比如說今天下 明天才到

現在是今天下 早上九點多買東西的話

下午就送到了



中國電子商務日新月異，從大城市拓展到農村，更放眼全世界，隨著網拍模特兒前仆後繼，無人機成功加入配送行列，今年中國雙十一寫下輝煌的銷售紀錄，也可望超越美國成為全球最大零售市場。



記者 曾惠敏 報導