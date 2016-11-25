IS自殺炸彈攻擊加油站 伊拉克逾百死公視 (2016-11-25 00:00)
位在伊拉克首都巴格達附近的---席拉市，有一處加油站，遭到開卡車的，自殺炸彈客攻擊造成至少，100人喪命。而伊斯蘭國IS組織，已經承認犯案。
爆炸現場一片殘破，這裡是距離伊拉克首都巴格達以南、100公里處的席拉市。24號當地一處加油站遭到滿載爆裂物的自殺卡車攻擊，爆炸威力使得停在加油站餐廳外的5輛朝聖巴士焚毀，傷亡慘重。
==目擊者==
當時我就在這裡
一輛汽車炸彈
在朝聖客巴士附近爆炸
當時有濃濃黑煙
許多車輛起火燃燒
許多人就這樣無辜喪命
當局表示，遇害者都是來自伊朗的什葉派朝聖客。當時他們剛剛到伊拉克什葉派聖城卡巴拉，完成朝拜活動，準備返回伊朗。
==巴比爾市議會安全委員會主席 法拉阿卡法吉==
阿索馬爾區高速公路
發生攻擊事件
一輛自殺卡車衝進加油站
至少造成80人死亡
大都是朝聖後 準備返家的伊朗人
伊斯蘭國IS組織稍後在網路發布聲明，宣稱犯下席拉市這起爆炸案，並且造成200多人死傷。IS組織是由極端強硬的遜尼派好戰份子組成，他們把所有什葉派穆斯林，都視為叛徒。伊斯蘭國組織目前正在伊拉克北部重要據點摩蘇爾，對抗由美國支持的政府軍，由伊朗負責訓練的什葉派民兵，也參與對抗伊斯蘭國的反恐行動。
記者 歐陽梅芬 報導
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