使用政治獻金未申報明細 東京議員受質疑公視 (2016-11-25 00:00)
日本東京都選舉管理委員會，調查都議員使用政治獻金方式，發現2015年有2.6億日圓，沒有申報明細。引發支持者質疑。
十多張費用報告書中，內容空白一片，卻記載總金額數十到數百萬日圓不等的費用，讓人不解，活動到底花錢在哪些地方？日本東京都選舉管理委員會，日前調查224個，與東京前知事"舛添要一"或都議員相關的政治團體，發現部分團體的資金用途，並未公開，金額高達2.6億日圓，約台幣7300萬。
==都議員 山內玲子==
(議員)如何使用政治獻金
如果有公私混淆等
支持者們當然會一直很不滿
確實的交待清楚(費用使用)
是我們議員的責任跟義務
日本的政治活動費，並非由稅金支出，而是由議員或政治家的後援會，交付的政治獻金。根據日本法律規定，地方首長或議員使用政活費時，只要該活動未超過5萬日圓，就沒有報告明細的義務。但2.6億日圓中，有一半是東京都議員，使用100萬日圓以上的政活費，甚至使用一千萬日圓以上，約台幣283萬元，卻未申報的，也大有人在。
調查顯示，議員的各支援團體，在政治獻金使用公開度大不同，其中有兩成多的政治團體，會將九成以上明細公開，但也有一成團體，是完全不公開使用明細，收支透明度差異很大。
由於過去曾有閣僚，因為濫用政治獻金，引發支持者不滿，導致下台前例，東京都議會考慮未來可能將針對，政治獻金使用方式修法，讓費用透明化。
記者 陳詩童 報導
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