中國江西省的豐城電廠工作平台坍塌的事件，死亡人數達74人。由於這項工程是中國國家重點工程，事件也驚動正在拉美訪問的國家主席習近平。



怪手逐步開挖，準備清理坍塌現場的木材、鋼架和混凝土塊，事故現場的警消人員，還在尋找罹難者遺體，甚至可能的生還者。但隨著夜幕低垂，現場的生命跡象已經趨近於零。



==江西省宜春市消防隊參謀長 王谷峰==

(11月24號)晚上8點10分

完成7個搜救區的全面搜救

(深夜)10點31分對現場全面清理完畢



根據中國和香港媒體的報導，事故發生的時間是24號早上7點半左右，當時除了離地面70多公尺高的工作平台上，工人正在施工，地面上還有相關人員進行換班交接。這是為了包商要求24小時加緊趕工的緣故。但也因為如此，混凝土還沒有全乾，工人就拆除了夾板，最終導致平台崩落，壓壞木頭和鋼骨的支架，造成慘重的傷亡。



==江西省宜春市消防隊參謀長 王谷峰==

我們到了(事故)現場以後

利用搜救犬以及無人機 生命探測儀

對現場5000平方米

(1512坪)的坍塌現場

進行了搜救



承包這項工程的，是來自河北省的億能煙塔工程公司，曾經參加過20多項各省市的水電工程，還得過中國工程界最高榮譽的魯班獎。但中國媒體的消息指出，億能公司在從事這些工程時，多次發生工安事故，導致工作人員的傷亡。真相到底如何，還有待調查。



記者綜合報導