美聯準會紀錄片 揭開貨幣背後的祕密公視 (2016-11-25 00:00)
2008年金融海嘯，雷曼兄弟宣布破產，拖垮全球經濟，財經學者認為、美國聯準會難辭其咎，今晚10點公視主題之夜、將播出"你不可不知的聯準會"，揭開貨幣背後的秘密與真相！
美元、是全世界的準備貨幣，是人們用來衡量時間、產品和自我價值的標準，不過美國央行聯邦準備理事會，卻是幕後重要的角色，尤其2007年聯準會的低利政策，出現了像雷曼兄弟這樣的投機公司，用低利率借錢，再轉手用高利率、借錢給根本不還的借貸人，最終導致2008年的金融風暴。
==英文12秒 摩根資產管理前資產金融主任 彼得安瓦特==
美國國際集團破產的話
表示全球最大的50家銀行
會發生擠兌
他們沒有辦法承受
這樣的資本衝擊
美國財經專家認為，聯準會企圖用寬鬆的貨幣政策來保護市場，但卻引發了借貸、欠債和冒險投機的風潮，這場金融危機的規模遠勝過去，不只限銀行，更擴展到避險基金、投資銀行和保險集團，聯準會難辭其咎。
==英文13秒 前聯邦準備理事會主席 葛林斯潘==
我不該以為
銀行和其他人出於自利心態
會是最適合保護自己機構的人選
因為這場金融風暴，導致美國的國家預算赤字和國際債務，達到未曾有的高點，也可能因為無力搶救金融體系、而搖搖欲墜，這不只是美國的危機，也將衝擊全球，只是沒人知道這場遊戲何時會結束，又將如何結束。
記者綜合報導
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