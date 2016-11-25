















2008年金融海嘯，雷曼兄弟宣布破產，拖垮全球經濟，財經學者認為、美國聯準會難辭其咎，今晚10點公視主題之夜、將播出"你不可不知的聯準會"，揭開貨幣背後的秘密與真相！美元、是全世界的準備貨幣，是人們用來衡量時間、產品和自我價值的標準，不過美國央行聯邦準備理事會，卻是幕後重要的角色，尤其2007年聯準會的低利政策，出現了像雷曼兄弟這樣的投機公司，用低利率借錢，再轉手用高利率、借錢給根本不還的借貸人，最終導致2008年的金融風暴。==英文12秒 摩根資產管理前資產金融主任 彼得安瓦特==美國國際集團破產的話表示全球最大的50家銀行會發生擠兌他們沒有辦法承受這樣的資本衝擊美國財經專家認為，聯準會企圖用寬鬆的貨幣政策來保護市場，但卻引發了借貸、欠債和冒險投機的風潮，這場金融危機的規模遠勝過去，不只限銀行，更擴展到避險基金、投資銀行和保險集團，聯準會難辭其咎。==英文13秒 前聯邦準備理事會主席 葛林斯潘==我不該以為銀行和其他人出於自利心態會是最適合保護自己機構的人選因為這場金融風暴，導致美國的國家預算赤字和國際債務，達到未曾有的高點，也可能因為無力搶救金融體系、而搖搖欲墜，這不只是美國的危機，也將衝擊全球，只是沒人知道這場遊戲何時會結束，又將如何結束。記者綜合報導