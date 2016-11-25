波蘭有一名小學四年級，九歲的男童，對數學的理解力，超乎同年齡孩童的智力。波蘭教育部安排他到大學上課，還以獎學金，資助這名小天才的大學學費。





波蘭盧布林市這所小學24號的集會，教育部長大學校長以及媒體都來了，所有人的目光都聚集在這位九歲的小男孩，凱米爾羅恩斯基身上，他被形容是21世紀的天才。



記者 vs 數理天才 羅恩斯基

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數學 科技生產與蒙太奇

物理與電力驅動



正就讀小學四年級的羅恩斯基，是當代的波蘭之光，他對數理有超乎同年齡兒童的理解力，加上勤奮好學，今年四月起除了原本的小學課程之外，他還被批准前往盧布林科技大學上課，校方特別在電機系為他開設了專門課程。不僅如此，所有的學費都由國家支付。



記者 vs 數理天才 羅恩斯基

(和其它學生相處如何)

(會和他們聊天嗎)

(他們都比你大呢)

沒有問題 我在那裡已經有好朋友了





外界都很好奇，小天才是怎麼培育出來的?!羅恩斯基的父親表示，他從小就喜歡學習，就連生病了都不願意缺課，就像有些小孩喜歡踢足球，他的兒子恰好就是喜歡窩在理工學院裡解題。王蕙文 報導



