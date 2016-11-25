IS自殺炸彈攻擊加油站 伊拉克逾百死公視 (2016-11-25 00:00)
位在伊拉克首都、巴格達南方100公里的席拉市，有一處加油站遭到卡車自殺炸彈客攻擊，造成至少100人喪命，伊斯蘭國IS組織，已經承認犯案。
爆炸現場一片殘破，這裡是距離伊拉克首都巴格達以南、100公里處的席拉市。24號當地一處加油站遭到滿載爆裂物的自殺卡車攻擊，爆炸威力使得停在加油站餐廳外的5輛朝聖巴士焚毀，傷亡慘重。
==目擊者==
當時我就在這裡
一輛汽車炸彈
在朝聖客巴士附近爆炸
當時有濃濃黑煙
許多車輛起火燃燒
許多人就這樣無辜喪命
當局表示，遇害者都是來自伊朗的什葉派朝聖客。當時他們剛剛到伊拉克什葉派聖城卡巴拉，完成朝拜活動，準備返回伊朗。
==巴比爾市議會安全委員會主席 法拉阿卡法吉==
阿索馬爾區高速公路 發生攻擊事件
一輛自殺卡車衝進加油站
至少造成80人死亡
大都是朝聖後 準備返家的伊朗人
伊斯蘭國IS組織稍後在網路發布聲明，宣稱犯下席拉市這起爆炸案，並且造成200多人死傷。
IS組織是由極端強硬的遜尼派好戰份子組成，他們把所有什葉派穆斯林，都視為叛徒。伊斯蘭國組織目前正在伊拉克北部重要據點摩蘇爾，對抗由美國支持的政府軍，由伊朗負責訓練的什葉派民兵，也參與對抗伊斯蘭國的反恐行動。
記者 歐陽梅芬 報導
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 石頭記 星光冰種玉髓典藏手鐲-寬版
- 【CITIZEN】WICCA 遼望星河氣質時尚腕錶-粉紅x銀(BM1-121-1
- 【金玉滿堂】脂級墨玉圓珠串鍊
- 萊諾比 清風戀曲舒柔乳膠三線硬式獨立筒床墊 雙人5尺
- 【DKNY】Stanhope 名模風采陶瓷時尚腕錶-銀x白(NY2288)
- ASSARI-柚藝魯娜全實木床架3.5尺(單人加大)
- HERMES Halzan Mini 小牛皮手提斜背包(橘AK)
- PANASONIC LUMIX GX8 BODY 單機身 (公司貨)-送64G U3卡+專
- 【PRADA】Saffiano Lux經典三角LOGO防刮牛皮三層磁釦手提/
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨翡翠項鍊-節節高升(G2-956)
韓國富二代飛機上襲擊空姐 被美國明星制服(圖)【北京新浪網】
日新瀉縣中餐廳失火延燒 疏散700多人【中廣新聞網】
日本新潟縣30多棟建築起火 數百戶居民被迫疏散【北京新浪網】
槍殺大使兇手 人年輕水很深【北京新浪網】
俄西伯利亞零下62度創低溫紀錄 學校已停課【北京新浪網】