以色列爆發山林大火 官方稱遭恐攻縱火公視 (2016-11-25 00:00)
以色列本週爆發山林野火，第三大城海法,約有8萬人需要疏散，野火甚至延燒到約旦河西岸，逼近耶路撒冷。以國官員指控一半火災屬人為造成，總理納坦亞胡則譴責,縱火是恐怖主義行為，將予以嚴懲。
火舌在暗夜裏持續延燒，整片山林陷入火海 ，以色列中部北部爆發森林野火，火勢在天乾物燥及強風助長下，已經延燒三天，第三大城海法有多處房舍慘遭祝融，打火兄弟疲於奔命，忙著救火。
==海法居民 泰斯拉==
我母親的房子就這麼燒起來
完全毀了
可能需要拆除
你可以看到這些裂縫
顯示這個房子完全不行了
以國警方懷疑，有部份野火是人為縱火所造成，疑似有政治動機，右派出身的教育部長也在推特上表示，可能是阿拉伯人或巴勒斯坦人在背後搞鬼，這番言論引發巴勒斯坦法塔派系的不滿，譴責以國官員藉機拿野火做文章。以國公共安全部長則指出,目前已逮捕8人，並在現場找到易燃物，發現潑灑在特定地點的液體，懷疑半數火災是人為造成，
==以國總理 納坦亞胡==
任何縱火所引起的火災
都屬於恐怖主義
我們將
以恐怖主義處理
有關當局呼籲海法8萬居民趕緊撤離，當地居民，學校和老人醫院已經疏散，還有130多人因為吸入濃煙身體不適送醫, 不過治療後已無大礙，大多已經出院。氣象預報顯示，未來幾天仍將是乾燥天氣，野火恐怕還將繼續延燒。
記者 曾惠敏 報導
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