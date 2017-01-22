2017-01-22 星期日
規避酒駕刑責 部分駕駛拒酒測寧可受罰
酒駕的刑責不輕，但台北市、交通大隊，卻發現，現在，有愈來愈多人，為了規避酒駕刑責，會選擇「拒絕酒測」。他們寧可，被罰最高9萬元、不留下刑事紀錄，來花錢消災。但如此一來，恐怕會助長「酒駕」歪風，讓行車安全，大打折扣。 馬路上遇到警察酒駕臨檢，大多數人都是朝檢測《詳全文》
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