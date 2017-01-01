2017-01-01 星期日
孕妻臨盆 只差11天 勇爸救同事 中毒雙
令人惋惜！宜蘭縣一名在肥料公司任職的勇爸，昨天告別即將生產的孕妻到公司上班，未料工廠液體肥料桶突然沼氣外洩，他發現同事中毒昏倒，奮不顧身上前搶救，結果也因吸入過多沼氣跟著倒地，兩人送醫皆不治，共釀2死5傷；其妻獲悉後挺著大肚子，在醫院痛哭：「我不接受這個結果！《詳全文》
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