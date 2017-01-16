2017-01-16 星期一
稅改出爐？ 許虞哲：委外研究只是建議
財政部委外研究的所得稅制改革方案期中報告今天出爐，傳綜所稅最高稅率下調至40%、營所稅稅率上調至20%，財政部長許虞哲強調，「還沒有看到報告」、「最後一定不會是這個稅率」。 財政部委外研究的所得稅制改革方案期中報告今天出爐，送到財政部賦稅署，財政部預計2《詳全文》
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