2017-01-30 星期一
初二回娘家塞爆！國道多路段時速不到20公
今（29）日是大年初二，除了民眾要回娘家，好天氣也讓國道擠滿出遊車潮。根據高公局上午10時的路況資訊，國道南下多處路段現已出現壅塞情況，國1南下湖口服務區到新竹、國3大溪至龍潭的時速降到只有17至18公里，而國1彰化至埔鹽、國5南下南港至坪林也可能出現雍塞情況《詳全文》
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