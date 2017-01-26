2017-01-26 星期四
過年整理藥箱過期藥別亂丟以免環境汙染
過年快到了，家家戶戶開始大掃除，好使家裡煥然一新，準備迎接新的一年；除了環境的打掃之外，許多人家裡一定清出很多過期用藥。若是有過期藥品，千萬不要亂丟，可以送到社區藥局協助處理，以免使環境遭到污染。放在垃圾桶高溫焚燒臺北市立聯合醫院院本部藥劑部部長陳立奇表示，過《詳全文》
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