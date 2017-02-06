2017-02-06 星期一
疑閃小動物車撞電箱 130戶停電
苗栗警分局今天指出，25歲陳姓駕駛開車載著女友，疑似為了閃小動物，失控衝撞台13線旁的號誌控制箱和變電箱後翻覆，雖然車上2人無明顯外傷，卻造成附近約130戶民宅停電。 車禍事故現場黑色轎車四輪朝天，翻覆在車道上，車內陳姓駕駛和女性友人自行爬出車外，附近居《詳全文》
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