2017-02-04 星期六
上班遲到不想被扣薪 工程師竟駭入公司改打
只因上班遲到不想被扣錢，竟駭進公司電腦！台北一名高姓電腦工程師，2014年因上班遲到，不想請假被扣薪水，竟利用專業駭進公司的人事系統，竄改打卡紀錄，將工時增加至208小時，總計溢領薪水4萬1718元，士林地院依行使變造準私文書罪，將高男判處4月徒刑，得易科罰金《詳全文》
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