2017-02-02 星期四
公有停車位不能長期佔用 高市加強拖
廣告車長期佔用停車格影響其他人停車的權利，高雄市政府交通局要求路邊服務員加強通報，定期透過電腦系統稽核停車紀錄，違反規定的車輛拖吊移置。(林憲源報導)為避免有人將公有車格當成私家車庫或營利工具，針對疑似長期占用特定公有停車格位的車輛，高雄市政府交通局持續要求路《詳全文》
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