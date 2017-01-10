2017-01-10 星期二
浩鼎案內線交易部分 翁啟惠不起訴原因是這
士林地檢署偵辦浩鼎案，中研院前院長翁啟惠9日被依貪汙罪起訴，不過內線交易部分，檢方認為翁啟惠雖然參加過浩鼎的專家會議，但依據他賣浩鼎股票的時間，與浩鼎公布解盲失敗的時間並無內線交易的意圖，因此將他不起訴。 檢方指出，翁啟惠於104年8月28日參加浩鼎召開的專家《詳全文》
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